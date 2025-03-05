В Волгограде приняли меры по факту излива сточных вод близ колонии

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора провело проверку и выявило факт излива сточных вод на земельный участок близ исправительной колонии № 9 по ул. Костюченко в рабочем поселке Водстрой Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В проверочных мероприятиях были задействованы также специалисты регионального ЦЛАТИ. Выяснилось, что к загрязнению привела неисправная канализационная насосная станция. Площадь загрязнения составила 12 кв.м.

Виновным лицом оказалось ФКУ ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области. От него потребовали добровольно оплатить причиненный почве вред, который надзорное ведомство оценило в 73 тыс. руб.

Павел Фролов