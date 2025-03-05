Уголовное дело завели после гибели водителя лесовоза в Нижегородской области

После гибели рабочего при разгрузке древесины в Варнавинском округе возбудили уголовное дело. Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, дело квалифицировали по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Нижегородской области Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В региональной госинспекции труда добавили, что 42-летний погибший был водителем лесовоза на предприятии АО «Волга». 3 марта он вывозил лес из делянки на промежуточный склад «Красный луч». Снимая увязочное приспособление с прицепа перед разгрузкой, работник попал под падающий ствол березы. Несмотря на то, что водитель был в каске, он получил серьезные травмы, от которых умер в больнице.

Галина Шамберина