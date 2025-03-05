Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие лоты выбирают покупатели в Московской области и почему Мытищи стали самым востребованным районом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Почти 65% ДДУ на рынке жилых новостроек Московской области пришлось на Мытищи, Красногорск и Ленинский округ. Всего, по данным специалистов группы компаний «Ферро-Строй», на всю область было оформлено более 3,3 тыс. ДДУ. Из них около 2,1 тыс. в трех локациях-лидерах. Это самый высокий результат за три года, и он почти на 10% превосходит тот, что был зафиксирован год назад.

Всего в первый месяц текущего года сделки по договорам долевого участия зарегистрированы в 34 городских округах Подмосковья. И Мытищи по востребованности обошли двух своих конкурентов. По мнению экспертов, причина популярности локации в том, что здесь в экспозиции широкий выбор: не менее 5 тыс. лотов в 21 ЖК, а также запланированы проекты комплексного развития территории с масштабной инфраструктурой и в то же время привлекательными ценами. А еще район Мытищ обладает удобной транспортной доступностью до Москвы как на личном, так и на общественном транспорте.

Средняя площадь квартир, купленных в ЖК в Подмосковье в начале года,— около 40 кв. м. Почти на 5% меньше, чем год назад, и почти на четверть ниже московского показателя. Дело в том, отмечают эксперты, что даже в рамках семейной ипотеки многие подмосковные клиенты все же не могут позволить себе просторные варианты. А с помощью субсидированных кредитов и рассрочек они, как правило, выбирают компактное жилье, планируя последующее улучшение жилищных условий в несколько этапов. Лоты, которые клиенты выбрали в сегменте новостроек в Московской области, стоят в среднем 8 млн руб.

Светлана Бардина