«Платье-халат Diane von Furstenberg стало этаким символом равноправия»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие подарки на 8 марта станут не только элегантным элементом гардероба, но и будут напоминать о свободе женщин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Van Cleef & Arpels Фото: Van Cleef & Arpels

Скоро 8 марта, поэтому давайте поговорим о тематических подарках. И тут, говоря «тематических», я имею в виду не просто женских, а, так скажем, тех, которые отсылают к феминизму, а он к этому празднику имеет на самом деле непосредственное отношение. Среди ювелирных подарков роль такого украшения со смыслом вполне может исполнить сотуар. Сотуары существовали давно, но в 1920-х получили новую роль, став своеобразным символом освобождения женщин, которые после Первой мировой войны, освоив многие мужские профессии, сняли корсеты, заменили парадные тиары на модные бандо и стали носить танцующие колье-сотуары. Собственно, в них, этих удобных платьях и сотуарах, они танцевали на публике.

В моде можно найти много таких предметов, а бренд Chanel вообще взять как подходящий целиком. Один из интересных возможных подарков — это платье-халат Diane von Furstenberg, которое в 1970-х тоже стало этаким символом равноправия, потому что красивая одежда была удобной, ее легко было надевать, носить, класть в чемоданы, брать с собой в поездку. А еще отличным подарком могут стать наручные часы. Особенно тех марок, которые исповедуют стиль унисекс и относятся к женским моделям так же серьезно, как к мужским.

Анна Минакова