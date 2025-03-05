Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о системе запуска дронов, представленной компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BYD Фото: BYD

Одной из самых обсуждаемых автомобильных новостей последних дней стал альянс двух китайских компаний — BYD и DJI. Первая, как известно, производит автомобили. Официально в Россию они не поставляются, вернее, когда-то они у нас продавались, но из-за низкого спроса эта история завершилась еще десять лет назад. Впрочем, это совсем не мешает тому, что на улицах Москвы можно встретить, например, BYD Yangwang U8 — огромный квадратный внедорожник с заоблачной ценой, такие возят к нам посредством параллельного импорта. Марку DJI, думаю, представлять не надо. В первую очередь она известна своими квадрокоптерами.

Так вот, отныне автомобили BYD могут в качестве опции иметь на своей крыше площадку, с которой будет взлетать дрон. Он может пригодиться для съемок интересных видео или же для разведки местности при преодолении сложных внедорожных участков. Беспилотник может в автоматическом режиме следовать за автомобилем на скорости до 54 км/ч, радиус удаления от автомобиля составляет 2 км. Когда заряд батареи станет критическим, квадрокоптер сам вернется на крышу автомобиля для подзарядки. Стоит такая опция относительно недорого — 16 тыс. юаней, это приблизительно 200 тыс. руб. на наши деньги.

Любопытно, что идея эта не новая и имеет в том числе российские аналоги. Еще в 2018 году Ирбитский мотоциклетный завод выпустил мотоцикл в спецверсии Ural Air Limited Edition. На передней части коляски у него крепилась площадка с крупной буквой «H», как это принято в вертолетном деле. С нее должен был взлетать дрон все той же компании DJI. На ходу управлять им должен был не водитель, а пассажир, сидящий в коляске. Для хранения квадрокоптера у мотоцикла был предусмотрен специальный отсек. Но с той поры у нас много что изменилось. Использование частных беспилотников имеет серьезные ограничения. А мотоциклы «Урал» сегодня из-за санкций производят не в России, а в Казахстане, ведь 97% продукции завода идет на экспорт в Северную Америку.

Дмитрий Гронский