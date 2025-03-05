«На торгах встречаются и скульптуры, и гравюры, и комбинация жанров»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какие работы, созданные с помощью искусственного интеллекта, предлагаются коллекционерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: press.christies.com Фото: press.christies.com

Christie’s готовится к закрытию первых крупных торгов, полностью посвященных искусству, созданному с помощью ИИ, под названием Augmented Intelligence («Дополненный интеллект»). За сутки до окончания аукциона из 34 лотов самая большая ставка в $150 тыс. по нижней границе эстимейта была у работы 2021 года «Машинные галлюцинации—сны МКС». Творение турецко-американского медиахудожника Рефика Анадола представляет собой динамическую картину, по сути, видеопоток, созданный генеративно-состязательными сетями (GAN). Основой для их творчества стал массив из 1,2 млн фотографий, сделанных Международной космической станцией. Будущий владелец лота получит экран, на котором будет воспроизводиться изображение, и весь необходимый софт. В качестве подтверждения подлинности предоставляется NFT-сертификат. Почти все работы, как и конкретно эту, можно приобрети за криптовалюту.

Большая часть лотов аукциона «Дополненный интеллект» — это цифровые картины, что кажется и наиболее органичным вариантом для ИИ, и более простым в реализации. Но встречаются также и скульптуры, и гравюры, и комбинация жанров. Как, например, в произведении Ванессы Розы «Маленькие марсиане и Авраам», которая одновременно и цифровая анимация, и физическая керамическая скульптура. Кстати, за нее с эстимейтом от $2 тыс. до $4 тыс. за сутки до окончания торгов коллекционеры не захотели предложить свыше $600.

А вот бронзовая скульптура «Человеческое распределение пространства» за авторством Скотта Итона превзошла самые смелые ожидания аукционного дома со ставкой в $13 тыс. Художник разработал так называемый абстрактный словарь форм, которому обучил нейронную сеть. В итоге она может превращать рисунки в точные и неожиданные геометрии плоскостей и углов. Другими словами, человек нарисовал, ИИ трансформировал в объемы, которые уже потом человек реализовал в физическом объекте.

До открытия торгов, напомню, многие их противники из среды художников подчеркивали в соцсетях, что некоторые генеративные нейросети обучались на произведениях искусства без разрешения авторов. Они уверены, что такой подход и подобные аукционы приносят ущерб тем, кто работает вручную. Петиция с требованием отменить торги Christie’s подписали почти 6,5 тыс. человек. Тем не менее аукцион стартовал. Выкупить любой лот можно сегодня до 18.00 вечера по Москве.

Александр Леви