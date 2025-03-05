В Удмуртии осудили хранивших 900 литров водки и коньяка продавцов контрафакта

Двух продавцов контрафактного алкоголя осудили в Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального МВД. Их признали виновными в продаже немаркированной алкогольной продукции без лицензии (ст. 171.1, ст. 171.3 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

С сентября 2023-го по май 2024 года фигуранты — 47-летний житель Дебесского района и 46-летний житель Перми — незаконно осуществляли поставку, хранение и продажу алкогольной продукции. Спиртное хранилось в селе Дебесы и сбывалось местным жителям. В ходе следствия изъяли около 900 л водки и коньяка, провели экспертизу и допросы свидетелей.

Каждому из фигурантов назначили по 150 тыс. руб. штрафа, у одного из них конфисковали автомобиль.