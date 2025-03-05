«В основном в списке лидируют живописцы»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, кто из молодых творцов вошел в перечень самых успешных по версии ArtPrice.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dave Benett / Getty Images for M.O.N. Art Foundation Фото: Dave Benett / Getty Images for M.O.N. Art Foundation

Аналитический сайт ArtPrice составил список художников моложе 40, которые в прошлом году ворвались на Олимп мирового арт-рынка. Их творения достигли пяти- и даже шестизначных цен (в долларах), несмотря на общее сокращение рынка ультрасовременного искусства. Половина из них — женщины (или небинарные личности), что подрывает устои исторически доминирующего мужского рынка искусства и подтверждает, что ультрасовременное искусство существенно меняет контуры мировой художественной сцены.

Вот десяток лучших по аукционным продажам. На первой позиции американка Мария Крейн (1987 г.р.). Самоучка, она продала в 2024-м всего одну работу, зато за $525 тыс. На второй — ньюйоркец Тони Тафуро, родившийся в 1989 году. Цифровой художник, редкость в списке лучших. В основном лидируют живописцы. У него три продажи, самая крупная — за $441 тыс. На третьей — Джозеф Йегер, 1986 года. Этот американец живет и работает в Лондоне. Самая крупная из четырех продаж прошлого года составила $265 тыс.

Британка Дэйзи Пэррис родилась в 1993-м и именует себя «небинарной». Ее абстракции с участием леттризма, то есть текстов, шесть раз уходили с аукционов в прошлом году, а лучший результат составил $254 тыс. Саша Гордон также из США, она самая молодая в списке «молодых художников», родилась в 1998-м. Ее полотно Gone Fishing (2019) совершило целый прорыв на вторичный рынок искусства. Оно было куплено за $214 тыс. в ноябре на Christie's, гораздо выше ожиданий. До этого картина уже продавалась молодым галеристом из Лос-Анджелеса Мэтью Брауном.

Далее в списке кореянка Мако Ли (1996 г.р.). Парижанин карибского происхождения с эпическим именем Пол Табурет (1997 г.р.). Китаянка такого же возраста Ли Хайди, у которой эксперты отмечают отличное резюме. Она участвовала в престижных групповых выставках и биеннале, а одна из ее картин ушла с молотка за $155 тыс. Саудитка Алия Ахмад из Лондона (1996 г.р.) и датчанка Эва Хелен Паде из Парижа (1997 г.р.) также превысили в прошлом году уровень $100 тыс.

Дмитрий Буткевич