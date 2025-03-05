Главного консультанта самарского омбудсмена повысили до главы ЦУРа

Центр управления регионом (ЦУР) в Самарской области возглавила Екатерина Сидорова. До последнего времени она занимала пост главного консультанта Уполномоченного по правам человека в Самарской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме правозащитной сферы Екатерина Сидорова работала в СМИ. В частности, она трудилась на телевидении. Кроме того, Екатерина Сидорова курировала службу внешних коммуникаций исторических парков «Россия — моя история».

Самарский ЦУР собирает обращения, жалобы и предложения жителей, в том числе из соцсетей, и передает их в профильные организации, а затем отчитывается перед заявителями о проделанной работе.

Георгий Портнов