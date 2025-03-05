Прибыль предприятий Прикамья выросла за год на 27,9%

За январь — декабрь 2024 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 428,3 млрд руб., что на 27,9% выше уровня соответствующего периода предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по краю 78% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в объеме 446,2 млрд руб., что на 27,3% выше уровня января — декабря 2023 года. Убыток нерентабельных организаций увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 13,9% и составил 17,9 млрд руб.

Организациями промышленного производства также получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 363 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края составила 73,9%, полученная ими прибыль — 374,5 млрд руб. (на 29,4% выше аналогичного показателя за январь — декабрь 2023 года).