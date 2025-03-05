В Белореченске жильцы поврежденного взрывом дома получат компенсации

Жильцы многоквартирного дома в городе Белореченске, поврежденного взрывом газа, получат денежные выплаты из бюджета, сообщил глава Белореченского района Сергей Сидоренко. Каждый житель получит единовременную выплату в сумме 15 тыс. руб., за частичную утерю имущества будет выплачено по 75 тыс. руб., за полную утрату — по 150 тыс. руб. Также будут выделены средства на ремонт квартир из расчета 7 тыс. руб. за 1 кв. м, пояснил господин Сидоренко.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в ночь на сегодня, 5 марта, в пятиэтажном кирпичном доме — обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами. По предварительным данным, произошла детонация баллонного газа. Два человека госпитализированы, у одного из них серьезные ожоги, у другого — ушиб, еще одному пострадавшему назначено амбулаторное лечение. Из поврежденного дома эвакуированы 54 жителя, из них 25 находятся в пункте временного размещения, остальные разместились у родственников. Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). На прилегающей к дому территории введен режим чрезвычайной ситуации.

Анна Перова, Краснодар