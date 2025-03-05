До 15 мая жители Казани смогут послушать новостную сводку советского Информбюро, озвученную голосом советского диктора Юрия Левитана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанцы до 15 мая смогут послушать новостную сводку советского информбюро по телефону

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Казанцы до 15 мая смогут послушать новостную сводку советского информбюро по телефону

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Это можно будет сделать, позвонив по номеру 1945. Также у казанцев будет возможность вместо гудков установить на телефон одну из знаменитых песен военных лет: «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек» или «Нам нужна одна Победа».

Дарья Сайфиева