Казанцы до 15 мая смогут послушать новостную сводку советского информбюро по телефону
До 15 мая жители Казани смогут послушать новостную сводку советского Информбюро, озвученную голосом советского диктора Юрия Левитана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Казанцы до 15 мая смогут послушать новостную сводку советского информбюро по телефону
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Это можно будет сделать, позвонив по номеру 1945. Также у казанцев будет возможность вместо гудков установить на телефон одну из знаменитых песен военных лет: «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек» или «Нам нужна одна Победа».