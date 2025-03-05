На повторных торгах по продаже участка у ПГНИУ цена объекта выросла почти вдвое

Структура региональных властей АО «Корпорация развития Пермского края» повторно выставила на торги земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м по ул. Дзержинского, 3, а также три строения на нем. Как сообщают в корпорации, аукцион проходит на электронной торговой площадке «Фабрикант». В КРПК поясняют, что участок с объектами капстроя продается в рамках реструктуризации непрофильных активов, не задействованных в девелоперских проектах. Ранее площадку на ул. Дзержинского, 3, уже пытались продать, но не смогли из-за отсутствия интересантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Начальная стоимость имущественного комплекса составляет 63,5 млн руб. включая НДС — это в 1,6 раза больше, чем было во время первых торгов в 2024 году. Подать заявки для участия в торгах можно до 10 утра 2 апреля, итоги подведут 8 апреля. Участок в микрорайоне Заимка расположен в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 и имеет ограничение высоты застройки до 10 этажей. Объект также имеет ограничения по функциональному использованию — у него должно быть научно-производственное или туристическое назначение.

Впервые торги по продаже этого участка проводились в июле 2024 года, но потом их продлили до 29 августа. Ранее по адресу: ул. Дзержинского, 3, властями обсуждалось строительство общежития для студентов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).