В Черноземье объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Из-за прогнозируемого усиления ветра во всех регионах Черноземья объявили желтый уровень погодной опасности. Это следует из данных Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Усиление ветра прогнозируется на уровне 15–18 м/с. Дольше всего предупреждение будет действовать в Белгородской и Курской областях — до 21:00 6 марта. В Воронежской — до 18:00 того же дня, в Липецкой — до 6:00. В Орловской области непогода ожидается до 21:00 5 марта, в Тамбовской — до 18:00 того же дня.

В последнем регионе также возможно налипание мокрого снега с 18:00 5 марта до 6:00 6 марта.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова