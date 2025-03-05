В Тольятти будет создано производство генераторов для автомобилей Lada

Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит льготный заем российской компании «Автоприбор Искра». Средства пойдут на создание в Тольятти импортозамещающего производства автомобильных генераторов для Lada Vesta, Granta и Largus. Об этом сообщается на официальном сайте ФРП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Размер льготного займа по специальной программе «Автокомпоненты» составит 567,5 млн руб. Всего в проект будет вложено более 760 млн руб.

На средства займа компания собирается приобрести и запустить сборочные линии для производства роторов, статоров, линии финальной сборки генераторов, а также оборудование для тестирования и контроля качества продукции. Мощности нового производства позволят выпускать до 500 тыс. изделий в год. Завод собирается поставлять «АвтоВАЗу» до 480 тыс. генераторов в год, включая 190 тыс. шт. для сборки Lada Vesta, 154 тыс. — для Granta и 136 тыс. — для Largus.

Андрей Сазонов