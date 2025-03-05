Проблемный ЖК «Парковый» в Анапе достроили

Компания «КАПВЫСОТСТРОЙ» (входит в ГК «Вектор») завершила строительство и передаст в эксплуатацию два литера жилого комплекса «Парковый» в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба «Вектора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проект, замороженный на протяжении нескольких лет, был возобновлен в 2022 году после решения Арбитражного суда Краснодарского края о передаче прав застройщику. Девелопер взял на себя обязательства перед дольщиками, ожидавшими жилье более пяти лет, и при содействии администрации региона реализовал проект с учетом актуальных строительных норм. В ходе работ проведена полная экспертиза, демонтированы конструкции, не соответствующие требованиям, заменены материалы и оборудование.

Строительство велось под контролем надзорных органов. В жилом комплексе использованы монолитные конструкции с сейсмоустойчивостью до восьми баллов, установлены керамогранитные покрытия, шумоизолированные межкомнатные перегородки и дизайнерские лобби. В каждом доме предусмотрены пассажирский и грузовой лифты, оборудованные защитными панелями на период заселения.

Строительство завершено в четвертом квартале 2024 года, сдача состоится 6 марта 2025 года. Выдача ключей запланирована с 1 апреля в соответствии с договорными условиями.

Вячеслав Рыжков