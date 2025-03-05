Власти Тольятти никак не могут решить вопрос со строительством крематория

И. о. руководителя департамента городского хозяйства Тольятти Михаил Арзамасцев сегодня уведомил депутатов городской думы, что решение о строительстве городского крематория пока не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Согласно материалам проекта изменений в Генеральный план городского округа Тольятти в области развития объектов зоны специального назначения предусмотрено строительство крематория, территория 0,3 га (2 печи, 500 м СЗЗ)»,— сообщил чиновник.

Для строительства крематория предлагается три варианта — вблизи пересечения Обводного и Поволжского шоссе, на территории городского кладбища; вблизи пересечения Обводного и Поволжского шоссе, на территории бывшей городской свалки; в восточной части Северного промузла, вблизи территории ГРС-10 (газораспределительной станции).

В этом плане никакой новой информации на заседании городской думы не прозвучало, все эти варианты были озвучены еще при бывшем главе города Николае Ренце.

Пока тольяттинские власти затягивают решение, жителям региона, желающим кремировать своих умерших или погибших близких, приходится ездить в Нижний Новгород.

Алексей Алексеев