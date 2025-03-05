В Ставрополе улицу Чапаева расширят до трех полос
В Ставрополе после дорожной реконструкции расширят улицу Чапаева до трех полос. Длина нового участка около 800 м, сообщает городская администрация.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Необходимость строительства вызвана транспортным напряжением в этом месте. Горожане неоднократно жаловались на пробки. Три полосы позволят разгрузить дорогу от школы №47 до Чапаевского проезда.
Новые участки продолжат переходно-скоростную полосу длиной 145 м, установленную в 2023 году.
Завершить все строительные работы планируют осенью.