«Россети Тюмень» направят 5,4 млрд на плановый ремонт сетей в этом году

«Россети Тюмень» начали выполнять программу технического обслуживания и ремонта (ТОиР) на 2025 год. Стоимость подготовки электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО к отопительному сезону 2025-2026 годов составит порядка 5,4 млрд рублей.



В этом году программа ТОиР охватит 894 подстанции различного класса напряжения и более 1,6 тысячи километров линий электропередачи. На 659 питающих центрах 35-220 кВ специалисты отремонтируют 60 силовых трансформаторов и 409 единиц коммутационного оборудования, а также заменят 1645 опорно-стержневых изоляторов. В распределительных сетях 0,4-10 кВ пройдет техобслуживание 235 трансформаторных подстанций и 143 трансформаторов.

На линейных объектах различного класса напряжения энергетики заменят и усилят более 7 тысяч опор, а также смонтируют 36 км грозозащитного троса и свыше 19 тысяч изоляторов. Для снижения вероятности технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода специалисты расчистят порядка 3,6 тысячи гектаров трасс ЛЭП.

Работы в рамках ремонтной кампании пройдут до 1 октября. Их своевременное проведение позволит повысить надежность электроснабжения Тюменского макрорегиона с населением порядка 3,9 млн человек.

АО «Россети Тюмень»