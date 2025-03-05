Компания «Базис» по итогам 2024 года нарастила выручку в полтора раза до более 4,5 млрд рублей

• Количество новых заказчиков выросло на 30%

• Количество проектов по внедрению экосистемы «Базиса» превысило 160, что в 2,2 раза больше по сравнению с 2023 годом

• Партнерская сеть «Базиса» за год выросла на 90%, и общее количество партнеров компании превысило 150 организаций по всей стране

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Компания «Базис» (входит в Коммерческий IT-кластер ПАО «Ростелеком»), ведущий российский разработчик ПО для организации динамической инфраструктуры, создания виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, подвела предварительные операционные и финансовые итоги 2024 года. За год компания расширила возможности своей продуктовой экосистемы и заключила ряд знаковых для рынка сделок, выручка «Базиса» увеличилась в 1,5 раза, а количество партнеров выросло практически вдвое.

Бизнес в цифрах

Выручка «Базиса» за 2024 год превысила 4,5 млрд рублей по управленческим данным, причем две трети доходов компании принесли коммерческие B2B-контракты. С 2022 года компания ежегодно показывает стабильно высокий двузначный темп роста выручки.

Количество новых заказчиков выросло на 30%, а количество проектов по внедрению экосистемы «Базиса» превысило 160, что в 2,2 раза больше по сравнению с 2023 годом. Партнерская сеть «Базиса» за год выросла на 90%, и общее количество партнеров компании превысило 150 организаций по всей стране.

Достигнутые результаты позволили «Базису» стать крупнейшим игроком и лидером российского рынка серверной и VDI виртуализации, о чем свидетельствуют исследования, проведенные в 2024 году ведущими аналитическими агентствами. В частности, по мнению экспертов «ТМТ Консалтинг», доля компании на рынке серверной и VDI виртуализации составила 36% в 2023 году: таким образом, «Базис» на более чем 20 процентных пунктов опередил ближайшего конкурента.

Отдельные кейсы

Наиболее значимыми в 2024 году для «Базиса» стали проекты с финансовыми организациями.

Банк ВТБ перевел свою VDI-инфраструктуру с иностранного решения на Basis Workplace, всего будет создано 65 тысяч виртуальных рабочих мест для сотрудников банка. Газпромбанк также выбрал экосистему «Базис». В обновленной инфраструктуре банка работу Basis Dynamix поддерживают система защиты облака Basis Virtual Security и ассистент миграции Migration Assistant. Одновременно проводятся испытания средства репликации данных Basis Guard и системы резервного копирования Basis Virtual Protect.

Также «Базис» отмечает соглашение с мобильным оператором Т2, заключенное сроком на три года. В сделку вошло все ПО «Базиса» для виртуализации и обучение сотрудников. На первых этапах флагманский продукт Basis Dynamix будет развернут на 700 физических серверов, далее их количество будет постепенно увеличено до 4 тысяч по всей стране. Одновременно Т2 запустил на своей инфраструктуре тестирование других продуктов компании: Basis Digital Energy, Basis Virtual Protect, Basis Migration Assistant.

Продукты и технологии

На протяжении 2024 года команда инженеров и разработчиков «Базиса» непрерывно улучшала продуктовую экосистему компании – общее количество доработок превысило 2,3 тысячи. Одновременно с этим была значительно улучшена реализация подхода по разработке безопасного программного обеспечения (РБПО), что способствовало росту качества и защищённости ПО «Базис» на всех этапах разработки. Были разработаны и внедрены методики сертификации, позволяющие Basis Dynamix Enterprise, Basis Workplace, Basis Virtual Security и другим продуктам в сжатые сроки проходить инспекционный контроль и сертификацию ФСТЭК. В результате компания выполнила план по развитию своей экосистемы в соответствии с дорожной картой и при этом учла поступающие запросы клиентов.

Кроме того, экосистема «Базис» была усилена за счет продуктов и технологий компании «РУСТЭК», одного из заметных игроков российского рынка. «Базис» приобрел 100% этой компании в мае 2024 года. В частности, приобретенные технологии и опыт инженеров «РУСТЭК» позволили вывести на новый уровень продукт Basis Cloud Control.

Еще одно соглашение в 2024 году было заключено между «Базисом» и другим отечественным разработчиком ПО, компанией Angie. Стороны договорились вместе разработать в России коробочный продукт для организации программно-определяемых сетей (SDN), который станет частью экосистемы «Базиса». По своим основным возможностям новинка будет соответствовать популярному решению VMware NSX и появится на рынке уже в 2025 году.

Команда и обучение

Перечисленные успехи были бы невозможны без квалифицированных инженеров, разработчиков, проектных менеджеров и других специалистов «Базиса». В 2024 году штат компании существенно расширился, количество сотрудников увеличилось на 40%. При этом доля ИТ-специалистов в компании не снизилась, а, наоборот, выросла на 2 п.п. – до 86%.

«Базис» вместе с учебным центром КУДИЦ запустил три специализированных курса для обучения администрированию флагманских продуктов компании – Dynamix Standard, Dynamix Enterprise и Workplace. Курсы доступны не только инженерам со стороны партнеров и заказчиков «Базиса», но и всем желающим познакомиться с ПО компании.

В рамках подготовки квалифицированных кадров для индустрии компания продолжила развивать образовательную программу для вузов «DevOps-инженер с нуля». Она предназначена для обучения студентов востребованной профессии DevOps-инженера с помощью продукта Basis Digital Energy. По сравнению с другими инициативами, в том числе с предлагаемыми в рамках «цифровых кафедр», «DevOps-инженер с нуля» является одной из наиболее популярных в стране: только в 2024/2025 учебном году на обучение по этой программе поступили более 12 тысяч студентов из 28 вузов по всей России.

Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис»:

«Сильные результаты и стремительный рост бизнеса «Базиса», которых нам удалось добиться в минувшем году, неслучайны. Они являются следствием реализации выбранной стратегии укрепления лидерских позиций на российском рынке виртуализации, которая сочетает органический рост и точечный M&A, создающий дополнительную стоимость для нашей компании. В 2024 году в рамках нашей стратегии мы приобрели «РУСТЭК», заключили соглашение с Angie, активно инвестировали в развитие экосистемы и завершили ряд сложных проектов с требовательными заказчиками. Все эти шаги приближают нас к главной цели, которая заключается в выходе экосистемы «Базиса» на уровень ведущих мировых аналогов с точки зрения качества продуктового предложения. В 2025 году мы будем продолжать движение в направлении укрепления своего лидерства в долгосрочной перспективе, а взятый темп найма квалифицированных специалистов и построения новых партнерских отношений нам в этом поможет».

ПАО "Ростелеком"