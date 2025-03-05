Риэлтор из Владикавказа обманула клиентов на 4,3 млн рублей
На жительницу Владикавказа, завели уголовное дело о мошенничестве. Женщина подозревается в хищении клиентских денег на сумму в 4,3 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следователей, 45-летняя местная жительница, предоставлявшая услуги посредника, обманула шесть человек. Риэлтор обещала клиентам содействие при покупке жилья по сопрограммам и полученные деньги присваивала.
Теперь ей грозит лишение свободы сроком до десяти лет.