Риэлтор из Владикавказа обманула клиентов на 4,3 млн рублей

На жительницу Владикавказа, завели уголовное дело о мошенничестве. Женщина подозревается в хищении клиентских денег на сумму в 4,3 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следователей, 45-летняя местная жительница, предоставлявшая услуги посредника, обманула шесть человек. Риэлтор обещала клиентам содействие при покупке жилья по сопрограммам и полученные деньги присваивала.

Теперь ей грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Николай Аксенов