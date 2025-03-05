Жители дома, пострадавшие из-за взрыва газа в Белореченске, получат выплаты

Жителям многоквартирного дома в Белореченске, где произошел взрыв газовоздушной смеси, окажут материальную помощь. Об этом сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края

Все жители пострадавшего дома в Белореченске получат единовременную материальную помощь в размере 15 тыс. руб. По словам министра ГО и ЧС региона Сергея Штрикова, те, кто частично потерял имущество первой необходимости в результате произошедшего, получат по 75 тыс. руб. В случае полной утраты — по 150 тыс. руб.

Спасатели продолжают работу на месте происшествия. Проводится расчистка территории от обломков, контролируется обрушение нависающих конструкций и проводится дополнительное исследование кровли.

В министерстве отметили, что вопрос о финансировании капитального ремонта пострадавших квартир будет рассмотрен совместно с муниципалитетом. Сегодня пройдет экспертиза, по которой поймут, можно ли восстановить поврежденные помещения.

Этой ночью в доме на улице Красной в Белореченске произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами. В результате происшествия пострадали три человека, двое из них госпитализированы. В городе введен режим ЧС.

Алина Зорина