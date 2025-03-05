Владимир Путин встретится с избранным президентом Абхазии

В среду, 5 марта, президент России Владимир Путин встретится в Кремле с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев Фото: Илья Питалев

«Во второй половине дня мы ожидаем, что в Кремле состоится встреча Путина с избранным президентом Абхазии Гунбой»,— заявил господин Песков.

В этот же день Владимир Путин проведет в формате видеоконференции совещание с членами правительства РФ. По словам пресс-секретаря, основной темой обсуждения станут меры противодействия телефонному и интернет-мошенничеству. С докладами выступят вице-премьер Дмитрий Григоренко, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, генпрокурор РФ Игорь Краснов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Тем временем Бадра Гунба, признанный победителем президентских выборов в Абхазии, поручил руководителям МВД, СГБ и Генпрокуратуры республики провести расследование нападения на избирательный участок в селе Цандрыпш, сообщает пресс-служба президента.

Инцидент произошел 1 марта незадолго до закрытия участков. Неизвестные в масках открыли стрельбу из огнестрельного оружия и вскрыли урну для голосования. Господин Гунба заявил, что ответственные за нападение будут наказаны, подчеркнув, что у властей есть понимание, кто совершил преступление.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по ряду статей, включая терроризм, в связи с нападением на граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии. Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что один из нападавших установлен — он был ранен ответным огнем и находится в больнице.

Центризбирком Абхазии объявил политика Бадру Гунбу победителем второго тура президентских выборов 1 марта. В голосовании участвовали 70% избирателей (100,4 тыс. человек). Господин Гунба получил 57%, а господин Ардзинба — 43% голосов.

Мария Удовик