Почти половина новых индивидуальных предпринимателей в Черноземье — женщины

С начала года в Центрально-Черноземном Сбере зарегистрировались более 1700 индивидуальных предпринимательниц. Это 45% от общего числа новых ИП в Черноземье.

Все больше женщин решают открыть собственное дело, веря в свои силы и возможности. Сбер помогает им развиваться, предоставляя нужные инструменты и сервисы.

Самая высокая доля начинающих бизнес-леди – в Луганской Народной Республике — 57%. Чуть меньше предпринимательниц в Белгородской и Орловской областях — 44% и 42% соответственно.

Будущие бизнес-вумен проявили активность с самого начала года, невзирая на продолжительные праздники. За время новогодних каникул 39 жительниц Черноземья открыли своё дело. Среди выбранных направлений оказались такие разные сферы, как кафе, юридические услуги, швейный бизнес, продажа продуктов питания, уборка помещений и многое другое.

Как отметил заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Сергей Фролов, в последние годы наблюдается значительное увеличение числа женщин, вовлечённых в предпринимательство. По его словам, «это во многом связано с упрощением процесса регистрации бизнеса, что делает его доступнее и удобнее. А мы поддерживаем развитие культуры женского предпринимательства, предлагая не только финансовые продукты, но и создавая условия для обмена опытом через формирование бизнес-сообщества».