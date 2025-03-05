В Башкирии компаниям предложили ввести меры поддержки для работников с детьми

Минсемьи и труда Башкирии рассчитывает повысить рождаемость укреплением семейных ценностей и репродуктивного здоровья, поддержкой семей, а также сокращением числа абортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщил замминистра Тимур Каримов сегодня на заседании в Курултае, тема рождаемости в республике остается острой. В 2024 году родилось почти 33 тыс. детей, по сравнению с 2023-м годом их число уменьшилось на 7,2%.

Также снижается число заключенных браков, что обусловлено сформировавшимися у молодых людей «новыми жизненными ценностями и стратегиями». Средний возраст вступления в брак у мужчин составляет 28,9 года, у женщин — 26,5 года. В 1990 году он был 25 лет и 23 года соответственно.

Кроме этого, уменьшается число женщин репродуктивного возраста, отметил господин Каримов. К 2030 году оно снизится почти на треть, достигнув 922 тыс. К позитивным факторам господин Каримов отнес ожидаемый роста численности молодых женщин от 20 до 29 лет, который станет заметным к 2028 году.

В разработанной министерством программе повышения рождаемости на период до 2027 года предложено в частности провести оценку демографического потенциала, ориентироваться на «семейноцентричность во всех сферах общества», сделать многодетность нормой. Также работодателям предлагается предусмотреть для работников с детьми корпоративные меры поддержки.

Наталья Балыкова