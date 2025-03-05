В Самарской области возобновят расследование разбойного нападения на семью с убийством

Расследование разбойного нападения и убийства, которые были совершены в селе Рамено Самарской области в июне 2009 года, будет возобновлено. Это поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Исполняющий обязанности главы регионального следствия Александр Воеводин представит в центральном аппарате доклад о расследовании. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перед этим к Александру Бастрыкину обратилась жительница села Рамено, которая сообщила о том, что преступление в отношении ее семьи до сих пор не раскрыто. По словам заявительницы, в июне 2009 года неизвестные вооруженные лица ворвались в ее домовладение, застрелили отца, угрожали оружием племяннице и жестоко избили мать и бабушку потерпевшей.

После этого нападавшие украли крупную денежную сумму и покинули место происшествия. СУ СК РФ по Самарской области расследовало уголовное дело по этому факту, но не нашло преступников и прекратило производство по нему.

Георгий Портнов