Донские школы получат макеты пистолетов для обучения детей обращению с оружием

Министерство образования Ростовской области планирует закупить 743 безопасные копии пистолета Макарова для школ региона. Об этом сообщает информационный портал 161.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Макеты пистолета закупаются для обучения школьников обращению с оружием.

Согласно сообщению портала, закупка пройдет по проекту «Всё лучшее детям», который является частью нацпроекта «Молодежь и дети». Максимальная сумма контракта — 27,6 миллиона рублей.

Документы госзакупки предполагают, что подрядчик должен будет поставить макеты, которые по весу не должны отличаться от настоящего пистолета Макарова. Макеты также должны в точности повторять работу всех механизмов пистолета. Предполагается наличие магазина с учебными патронами.

Сергей Иванов