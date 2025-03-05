Улов рыбы в Азово-Черноморском бассейне вырос на 9,7%

Улов водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне за год вырос на 9,7%. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Росрыболовства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации ведомства, с начала 2025 года в Азово-Черноморском бассейне выловили 9,8 тыс. т рыбы. Это на 9,7% больше показателя аналогичного периода 2024 года. Большую часть улова составляет хамса – 8,9 тыс. т. За год ее вылов также вырос на 9,8%.

Вылов водных биоресурсов в стране с начала 2025 года составил 915,2 тыс. т. Больше всего рыбы и морепродуктов выловили в Дальневосточном бассейне – 775,2 тыс. т, из которых 574,2 тыс. т составляет минтай.

В Северном бассейне с начала года выловили 53,4 тыс. т рыбы, в Западном бассейне – 17,7 тыс. т, в Волжско-Каспийском – 14,3 тыс. т. За пределами России флот страны добыл 43,5 тыс. т рыбы. Это на 18,9 тыс. т больше, чем за соответствующий период 2024 года.

Алена Воробьева