Жительница Белгородской области приняла звонок губернатора за мошеннический

В понедельник, 3 марта, вечером губернатор Вячеслав Гладков традиционно обзвонил нескольких жителей региона, чье имущество пострадало от обстрелов со стороны Украины, чтобы проконтролировать ход восстановительных работ. Одна из собеседниц главы региона приняла его за мошенника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @vvgladkov Фото: @vvgladkov

Судя по видеозаписи разговора, которую глава региона опубликовал в своем Telegram-канале, господин Гладков рассчитывал говорить с Сергеем Николаевичем из Белгорода, чтобы убедиться, произведены ли в его квартире на бульваре Юности восстановительные работы. На звонок ответила женщина. После того как Вячеслав Гладков представился, она отказался назвать свое имя: «Да вы что, ну поздравляю вас, что вы Гладков. А я музыкант. Слышу, что вы не Гладков».

Во вторник, 4 марта, Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсетях рассказал, что женщина извинилась перед ним. «Не переживайте, вы абсолютно правильно поступили, потому что действительно бдительность по телефону должна быть. И нужно понимать, что мошенников очень много, просто беда. И поэтому то, что вы перестраховались и воздержались от продолжения разговора, мне кажется, это абсолютно правильно. Хотя мы с вами ни о каких персональных данных не разговаривали. Тема была очень простая, и я просил информацию по восстановлению»,— пояснил глава региона.

Сергей Толмачев, Воронеж