На Дону из-за прорыва трубы образовалась арктическая глыба льда

В Азовском районе Ростовской области из-за прорыва водовода образовалась арктическая глыба льда, которая привлекает внимание жителей и туристов в качестве фотозоны, сообщают очевидцы в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Администрация Рогожкино сообщила, что коммуникации принадлежат Елизаветинскому сельскому поселению. Однако при обращении в администрацию поселения жителей вновь перенаправляют в Рогожкино. Чиновники не могут ответить на вопрос, кто должен заниматься устранением аварии.

Стоит отметить, что возле места происшествия уже установлена охрана, а людей просят покинуть территорию.

Снежана Стодольская