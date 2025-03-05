3,5 млн кубометров снега убрано с путей Северной железной дороги за три зимних месяца

Зимой 2024-25 гг. на Северной железной дороге было убрано и вывезено 3,5 млн кубометров снега, расчищены в общей сложности 135 тыс. км путей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Самым снежным стал январь – за месяц с железнодорожных путей убрано около 1,8 млн кубометров снега.

Работы по очистке от снега идут на железной дороге в круглосуточном режиме. В парке снегоуборочной техники этой зимой находятся 190 единиц. Снегоуборочные машины вывозят снег со станций, а на перегонах между станциями работают снегоочистительные машины, струги для очистки путей ото льда. Используются пневмоочистительные машины для стрелочных переводов, роторные снегоочистители для устранения сложных снежных заносов.

Этой зимой высота снежного покрова превышала средние значения в Архангельской области в январе-феврале, в феврале – в Республике Коми. В Ярославской, Ивановской, Костромской и Вологодской областях снега было меньше.

Прошлой зимой 2023-24 гг. на магистрали было убрано 5,5 млн кубометров снега, общая протяженность расчищенных путей составляла 125 тыс. км. При этом более снежной зима была в «южных» городах, через которые проходит Северная железная дорога – Ярославле, Иванове, Череповце. В Воркуте, наоборот, снега было меньше обычного почти втрое.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога