Эстакаду через улицу Карла Маркса в Ижевске закрыли для пешеходов

Эстакада через ул. Карла Маркса в Ижевске полностью закрыта для пешеходов с 6 марта из-за нарушения правил безопасности, сообщает пресс-служба администрации города. Местные жители пренебрегали ограждениями, что вынудило власти принять такое решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Обходные пути организованы по ул. Лихвинцева и ул. Бородина. Трамвайная остановка «Центральная площадь» перенесена на 50 м в сторону центра, там же установлен временный пешеходный переход.

Напомним, на капремонт эстакады на Центральной площади в Ижевске направят 168 млн руб. На объекте планируют выполнить ремонт пешеходного моста и лестниц — заменить монолитные плиты и ограждения, уложить асфальт. На эстакаде появятся малые архитектурные формы, освещение и лифт для маломобильных граждан.