Журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что после плохой организации лыжных гонок в Казани задумался о том, чтобы занять пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Об этом сообщил «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губерниев после недовольства лыжным чемпионатом в Казани решил стать главой ФЛГР

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Губерниев после недовольства лыжным чемпионатом в Казани решил стать главой ФЛГР

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«С бардаком, который был в Казани со стороны ФЛГР, надо кончать. Я всерьез задумываюсь над тем, чтобы продолжить более интенсивную работу по своему выдвижению на пост президента Федерации лыжных гонок России. Больше такого непрофессионализма не будет, я наведу порядок», — сказал он.

Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале также отметил, что организация гонок в Казани «протухла», а Федерация лыжных гонок России плохо относится к болельщикам, зрителям и журналистам.

В Казани с 1 марта стартовал чемпионат России по лыжным гонкам. Как сообщила мэрия Казани, в столице Татарстана он проводится впервые.

Ранее лыжница Анастасия Кулешова во время этапа Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам пожаловалась на условия проживания спортсменов в Казани. В Министерстве спорта Татарстана ответили, что вопросы проживания спортсменов сборной России были согласованы с тренерским штабом и Федерацией лыжных гонок России.

Дарья Сайфиева