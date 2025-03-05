Актер Александр Милокостый найден мертвым в квартире в Москве

В Москве найдено тело советского актера Александра Милокостого, ему было 68 лет, сообщает «Московский комсомолец». Зрителям он известен по роли подростка в фильме «Адъютант его превосходительства» (1969).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Творческое объединение «Телефильм» Фото: Творческое объединение «Телефильм»

По данным газеты, актер мог умереть почти 10 дней назад, но известно об этом стало только сегодня, 5 марта. Накануне в полицию обратились его знакомые и заявили о его пропаже. Когда полиция приехала в квартиру актера, дверь оказалась заперта изнутри. Открыв ее, полицейские нашли внутри труп. Следов насильственной смерти на теле не найдено.

Александр Милокостый начал сниматься в кино в 1960-х годах. На его счету около десяти проектов, в том числе полнометражный цветной вестерн «Всадник без головы» (1973) и фильмы «Повесть о человеческом сердце» (1974), «Мелодия на два голоса» (1980). В 1979–1989 годах состоял в труппе Московского областного драматического театра.

В 1989 году закончил карьеру актера. Руководил фирмой по ремонту и отделке квартир и офисов, позднее работал заведующим хозяйством в Генконсульстве России в Кракове. Также занимал пост зампреда комитета по связям со СМИ в Федерации комплексного единоборства.