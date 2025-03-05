Поставки табачного сырья в Ростовскую область почти удвоились в 2024 году

В 2024 году в Ростовскую область завезено более 5,84 тыс. т табачного сырья, что почти в два раза больше по сравнению с предыдущим годом (2,98 тыс. т). Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Львова, Коммерсантъ Фото: Наталья Львова, Коммерсантъ

Основной поток табачного импорта на Дон шел из Латвии, откуда было поставлено 4,09 тыс. т.

Уточняется, в январе-феврале 2025 года завоз составил 758 т из Бельгии и Латвии.

Потребителей импортированного на Дон табачного сырья издание не указывает. Известно, что в Ростовской области работает единственный производитель сигарет – японская фабрика «JTI Донской табак».

Сергей Иванов