Финдиректора магнитогорской компании отправили в колонию за мошенничество

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор финансовому директору ООО «Интерсервис». Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном неисполнении договорных обязательств (ч. 4, 6 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что финдиректор «Интерсервиса» с июня 2018-го по ноябрь 2022-го выступал посредником в споре между школой иностранных языков «Бритиш Клаб» и ОАО «ПО Монтажник». Он изготовил подложное мировое соглашение между юридическими лицами об уменьшении суммы долговых обязательств, по которому получил от образовательного учреждения 2 млн руб. Однако он не внес эти деньги в кассу предприятия. Позже он все-таки перечислил «Монтажнику» 2 млн руб., но сумму повторно взыскал в судебном порядке с «Бритиш Клаба».

Кроме того, в 2022 году подсудимый заключил с индивидуальным предпринимателем договор поставки металла, получил в качестве предоплаты за товар более 8 млн руб. При этом исполнять обязательства не планировал.

Также установлено, что подсудимый с октября 2020-го по февраль 2021 года под предлогом приобретения квартиры в строящемся доме по договору уступки права требования похитил у знакомого 3 млн руб., которыми распорядился по своему усмотрению.

С учетом позиции прокурора суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании более 11 млн руб.