Экс-советник главы Башкирии по науке осужден на 4 года за мошенничество

Кировский районный суд Уфы вынес приговор бывшему генеральному директору автономной некоммерческой организации «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций» Башкирии, экс-советнику по науке главы Башкирии Руслану Казыханову, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подделке официального документа (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Господину Казыханову назначено четыре года колонии общего режима. Также судом удовлетворен иск прокурора о взыскании причиненного вреда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-генеральный директор АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций» Башкирии Руслан Казыханов

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Экс-генеральный директор АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций» Башкирии Руслан Казыханов

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

«В суде установлено, что в период с сентября по декабрь 2022 года руководитель организации заключил фиктивные договоры оказания услуг по проведению научно-исследовательских работ с автономной некоммерческой организацией "Управляющая компания научно-образовательного центра (НОЦ) Республики Башкортостан"»,— говорится в пресс-релизе.

Фигурант уголовного дела разрабатывал концепцию трансформации образовательного «ландшафта» республики и реализации программы деятельности Евразийского НОЦ. Средства на эти цели были выделены в рамках национального проекта «Наука» из федерального бюджета. Осужденный подделал акты приемки выполненных работ и получил оплату. Таким образом он похитил более 18 млн руб.

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, для обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на движимое и недвижимое имущество осужденного, а также денежные средства был наложен арест на общую сумму свыше 13 млн руб.

Наталья Балыкова