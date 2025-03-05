«Для того чтобы рынок начал восстанавливаться, необходимы более радикальные меры»

С 4 марта 2025 года Сбербанк и ВТБ снизили ставки по рыночной ипотеке в зависимости от размера первоначального взноса. Базовые ставки по ипотечным кредитам понизились на 1–1,5 процентного пункта. Директор по продажам ГК «Инсити девелопмент» Ксения Гагарина считает, что эти меры не окажут значительного влияния на рынок, так как являются маркетингом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Гагарина

Фото: предоставлено автором Ксения Гагарина

Фото: предоставлено автором

«Такое решение является ожидаемым шагом в условиях текущей экономической ситуации. Однако стоит отметить, что значительного влияния на рынок эти меры не окажут. Экономическая ситуация в стране остается нестабильной, и снижение ставок — это скорее маркетинговый ход, направленный на увеличение потребительского трафика, чем на кардинальное изменение условий на рынке. В условиях снижения доходности и высоких планов по базовым продуктам кредитования, банки вынуждены искать способы привлечения клиентов. Стоит отметить, что средний чек по ипотеке уже снизился почти в два раза по сравнению с 2022–2023 годами, что свидетельствует о снижении покупательской способности. Согласно данным Росстата, средний чек по ипотеке в 2022 году составлял 4–4,5 млн руб., но к концу 2023 года он снизился до 2,5–3 млн руб. Ключевая ставка, стремительно увеличивавшаяся с конца 2023 года, привела к росту платежей по ипотечным кредитам, что также способствовало снижению среднего чека.

Тем не менее базовые программы кредитования остаются более маржинальными по сравнению с льготными программами, и поэтому банки приняли решение незначительно снизить ставки, чтобы стимулировать спрос. Однако, учитывая, что снижение ставок не является значительным, эффект от этих мер будет ограниченным. Для того чтобы рынок недвижимости и ипотечного кредитования начал восстанавливаться, необходимы более радикальные меры, такие как снижение ключевой ставки или увеличение государственных субсидий».