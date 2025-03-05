На техобслуживание нижегородского фуникулера выделили 24,6 млн рублей
Госучреждение «Нижегородский Кремль» 5 марта 2025 года объявило электронный аукцион на ежемесячное техобслуживание опасного производственного объекта «Фуникулер на откосе Нижегородского Кремля». Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Начальная стоимость контракта составляет 24,6 млн руб. Итоги закупки подведут 17 марта, обслуживать фуникулер исполнителю необходимо будет до 30 октября 2025 года.
Как писал «Ъ-Приволжье», фуникулер стоимостью 1,8 млрд руб. начали строить в 2019 году и после неоднократного переноса сроков открыли 15 сентября 2024 года.