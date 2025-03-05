На техобслуживание нижегородского фуникулера выделили 24,6 млн рублей

Госучреждение «Нижегородский Кремль» 5 марта 2025 года объявило электронный аукцион на ежемесячное техобслуживание опасного производственного объекта «Фуникулер на откосе Нижегородского Кремля». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляет 24,6 млн руб. Итоги закупки подведут 17 марта, обслуживать фуникулер исполнителю необходимо будет до 30 октября 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», фуникулер стоимостью 1,8 млрд руб. начали строить в 2019 году и после неоднократного переноса сроков открыли 15 сентября 2024 года.

Галина Шамберина