На берегу Мулянки на Парковом могут организовать пространство для отдыха

В Перми на берегу Мулянки в микрорайоне Парковом, на территории бывшей базы отдыха «Чистый бережок», планируется организовать пространство для отдыха и занятий водными видами спорта. Об этом сообщил в своем telegram-канале депутат краевого заксобрания Ирек Хазиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Ирека Хазиева Фото: telegram-канал Ирека Хазиева

Напомним, что недавно строения базы отдыха «Чистый бережок» были снесены. По данным господина Хазиева, теперь администрация Перми совместно с региональным «Агентством инвестиционного развития» рассматривает возможность включить территорию бывшей базы в число инвестиционных проектов по развитию зон общественно-паркового пространства города.

Ирек Хазиев считает, что территория для отдыха, которую планируется организовать на месте базы «Чистый бережок», может стать продолжением пляжа по ул. Желябова, концепцию благоустройства которого будут разрабатывать в этом году.

Как сообщали в феврале пермские СМИ, строения базы «Чистый бережок» на ул. Трамвайной, 1б, были снесены администрацией Перми. ИА 59.ru писало, что объект был обустроен для людей с инвалидностью на средства грантовых проектов. База размещалась в микрорайоне Красный Октябрь на основании соглашения с администрацией города. Мэрия ежегодно выдавала разрешения на использование земли, но в 2023 году делать это перестали из-за обнаруженных нарушений. В 2024 году администрация уведомила АНО «Центр реабилитации инвалидов», развивавшую базу, о сносе объектов.