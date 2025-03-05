МКР «Родные Просторы» от ГК ТОЧНО стал примером успешной реализации концепции КРТ в Краснодаре

В рамках ежегодного мероприятия — Школы градостроителей — Краснодар посетили архитекторы и урбанисты со всей России. Гостям показали самодостаточный микрорайон «Родные Просторы» федерального девелопера ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) как образцовый пример комплексного развития территорий.

В Краснодаре прошла юбилейная XV ежегодная Школа градостроителей — важное событие для профессионалов в сфере урбанистики. Специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Иркутска, Екатеринбурга, Омска и других городов России собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы развития городской среды, создания инфраструктуры и привлечения инвестиций. Организаторами выступили Национальная гильдия градостроителей и Институт развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. Кубанская столица впервые была выбрана местом проведения мероприятия.

«Краснодар — это город градостроительной активности. Мы уже накопили значительный опыт в комплексном развитии территорий, работе с инвесторами. Готовы делиться знаниями и перенимать опыт у коллег»,— написал мэр Краснодара Евгений Наумов в своём телеграм-канале.

Сегодня город активно развивается, привлекает инвестиции и создает комфортную для жизни среду. Не последнюю роль в этом играют и современные девелоперские проекты. Так, на примере микрорайона «Родные Просторы» от ГК ТОЧНО организаторы показали градостроителям, как развивать жилые кластеры, которые полностью отвечают запросам жителей.

Специально для участников Школы градостроителей была организована экскурсия по самодостаточному микрорайону «Родные Просторы». В ней приняли участие 30 архитекторов и урбанистов из разных городов России. Они изучили проект, оценили его масштаб и современный взгляд на строительство социальных объектов и благоустройство. Эксперты подчеркнули, что такой комплексный подход, при котором жилье возводится одновременно с инфраструктурой, должен стать стандартом для развития городов РФ.

«Сегодня мы видим качественный социальный кластер, где формируются правильные сценарии жизни. В этом и заключается суть комплексного развития территорий: всё рядом и безопасно. Это про удобство, расширение возможностей и создание нового образа жизни. Конечно, не меньше внимания мы уделяем эстетике и инновациям. Все должно быть красиво, стильно и современно»,— прокомментировал бизнесмен, владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Это не первый раз, когда микрорайон «Родные Просторы» демонстрируют как образец успешной реализации концепции КРТ. Так, весной 2024 его посетил с рабочим визитом замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. Он также высоко оценил проект и назвал его примером комплексного развития территорий.

Напомним, микрорайон «Родные Просторы» — масштабный проект ГК ТОЧНО, где возводятся 29 разновысотных домов от 9 до 24 этажей. Здесь функционирует парк семейного отдыха площадью 9 га, работает современная школа на 3000 детей, два детских сада общей вместимостью 500 человек и строится еще один — на 380 мест, открыт храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Также на территории возводится один из крупнейших акватермальных комплексов с первым в Краснодаре открытым бассейном с морской водой и зоной SPA.

Проект микрорайона неоднократно становился призером престижных девелоперских премий и конкурсов, а школа в «Родных Просторах» в 2024 году была названа лучшим социальным объектом в Краснодарском крае.

Застройщик ООО «ЮгСтройИмпериал». Застройщик входит в ГК ТОЧНО. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

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