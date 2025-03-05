В Бугульме полицейские задержали учительницу одной из местных школ по подозрению в хищении 2,5 млн руб. посредством мошеннических схем. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учительницу из Бугульмы подозревают в мошенничестве на 2,5 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Учительницу из Бугульмы подозревают в мошенничестве на 2,5 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, женщина злоупотребила доверием своих знакомых, убеждая их оформить кредиты на свое имя и передать ей деньги.

По информации полиции, пятеро пострадавших обратились с заявлениями, сообщив о действиях своей знакомой. Она использовала различные предлоги для получения средств: от покупки недвижимости для ребенка до приобретения автомобиля. Размер кредитов, оформленных по ее просьбе, составил от 450 до 750 тыс. руб.

Подозреваемая заверяла, что вернет деньги, однако обязательства не выполнила, а полученные средства потратила на личные нужды. Общий ущерб превысил 2,5 млн руб., и на текущий момент он не возмещен.

В отношении учительницы возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Артём Дергунов