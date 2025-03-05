Татарстан получил 150 млрд рублей для выплаты маткапитала

В Татарстане выплачено почти 150 млрд руб. из федерального бюджета для предоставления материнского капитала. Об этом сообщил глава Отделения Социального фонда России по республике Эдуард Вафин.

С 2007 года сертификаты на материнский капитал получили 431,6 тыс. семей. Без обращения в органы СФР сертификаты получили 120,5 тыс. семей.

В этом году материнский капитал проиндексирован на 9,5%. На первого ребенка семья может получить около 690,3 тыс. руб. Доплата за второго ребенка после получения сертификата на первенца выросла до 221,9 тыс. руб.

Диана Соловьёва