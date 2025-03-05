На строительство школы в Салавате направят 1,3 млрд рублей

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 24 марта выберет подрядчика строительства школы в Салавате, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 1,3 млрд руб., он будет оплачен из республиканского бюджета.

Работы необходимо завершить до августа 2027 года. Рассчитанное на 1800 школьников здание построят на бульваре Юлаева в микрорайоне-3 Восточного жилого района. Общая площадь пятиэтажного здания составит 18,3 тыс. кв. м.

Майя Иванова