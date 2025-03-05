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Следователи проверяют инцидент с падением пассажирки из маршрутного такси

Сотрудники донского управления Следственного комитета РФ проводят проверку информации о получении подростком травмы в результате падения из общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба управления. Поводом к проверке послужило появление в сети Интернет информации о том, что в Ростове на ул. Таганрогской 15- летняя пассажирка маршрутного такси выпала через открытую дверь.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Сергей Иванов

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