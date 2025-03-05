В Самаре жильцы дома остались без доступа к бомбоубежищу

Прокуратура и главный Федеральный инспектор по Самарской области проверят информацию о закрытом доступе к бомбоубежищу, которое находится в ненадлежащем состоянии. Речь идет о подвале жилого дома на улице Красноармейской, 143, в Самаре. Соответствующие обращения в ведомства направили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщают общественники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Жители Красноармейской, 143, обеспокоены тем, что бомбоубежище в подвале их дома находится в частной собственности и попасть в него в случае ЧС они не смогут. Другого варианта укрытия у жильцов дома нет»,— говорится в сообщении.

Установлено, что подвал здания включен в реестр защитных сооружений МЧС и Росимущества. Именно в нем должны укрываться жильцы здания в случае чрезвычайной ситуации.

Однако владелец помещения перекрыл к нему доступ. Кроме того, подвал находится в ненадлежащем состоянии, и обращения в разные инстанции на эту тему ничего не дали.

Георгий Портнов