Противогололедный реагент «Бионорд» обеспечивает безопасность на скоростной трассе в Подмосковье

противогололедных материалов, применяют для обработки новой хорды в Мытищинском районе Подмосковья, где с февраля зафиксировано свыше 700 тыс. проездов автомобилей. Благодаря современной формуле и соответствию ГОСТ 58427–2020 данный реагент поддерживает дороги в хорошем состоянии даже при резком понижении температуры.

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Отличительной чертой «Бионорда» является технология «единой гранулы»: она позволяет быстро растворять наледь, не оставляя на асфальте явных следов. Кроме того, низкая коррозионная активность существенно снижает нагрузку на дорожные конструкции. Открытая в декабре 2024 года хорда быстро завоевала популярность у водителей, поскольку стала удобным способом обойти загруженные подъезды к столице и сократить время в пути.

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский разработчик и производитель противогололедных реагентов марки «Бионорд», созданных по инновационной технологии «Единая гранула». Продукция предназначена для зимнего и межсезонного содержания дорог, аэродромов и других объектов, которым требуется защита от гололеда. «Бионорд» включен в топ-100 лучших товаров России, а его эффективность и экологичность подтверждаются соответствующими сертификатами и паспортами безопасности. Материалы УЗПМ применяются более чем в 50 регионах страны. Уникальная формула реагента обеспечивает высокую эффективность при сравнительно небольшом расходе.

ООО «УЗПМ»