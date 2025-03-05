За год на Ставрополье производство лекарств выросло на 50%
Ставропольский край увеличил производства лекарств на 50% в сравнении с показателями прошлого года. Сегодня эта одна их самых динамичных сфер экономики региона по показателям роста, сообщают в Северо-Кавказстате.
Фото: Северо-Кавказстат
Отмечается, что фармацевтическая индустрия планирует наращивать обороты и в этом году. Показатели первых двух месяцев работы подтверждают прогнозы.
По сообщению Северо-Кавказстата значительный рост показала и полиграфия, где зафиксирован подъем производства на 93%, также высокие показатели в металлообработке (64%).