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За год на Ставрополье производство лекарств выросло на 50%

Ставропольский край увеличил производства лекарств на 50% в сравнении с показателями прошлого года. Сегодня эта одна их самых динамичных сфер экономики региона по показателям роста, сообщают в Северо-Кавказстате.

Фото: Северо-Кавказстат

Фото: Северо-Кавказстат

Отмечается, что фармацевтическая индустрия планирует наращивать обороты и в этом году. Показатели первых двух месяцев работы подтверждают прогнозы.

По сообщению Северо-Кавказстата значительный рост показала и полиграфия, где зафиксирован подъем производства на 93%, также высокие показатели в металлообработке (64%).

Николай Аксенов

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