Коммерсант на Ставрополье заподозрен в сокрытии средств на налоги

Бывший директор коммерческой организации, работающей в Предгорном округе на Ставрополье, попал под подозрение в сокрытии крупной суммы, которые должны были быть направлены на уплату недоимки по налогам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии ведомства, с февраля по июль минувшего года он умышленно скрыл от взыскания более 11 млн руб. руб. Следователи считают, что мужчина проводил расчеты с поставщиками возглавляемой им компании через счета третьих лиц. Сейчас правоохранители принимают меры для возмещения причиненного ущерба, отмечается в релизе.

Михаил Волкодав