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Крымчанин предстанет перед судом за националистические высказывания

Прокуратура Крыма направила в Ялтинский городской суд уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, опубликовавшего в соцсетях призывы к насилию по национальному признаку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый в 2021 году неоднократно размещал в социальных сетях материалы, призывающие к насильственным действиям против группы лиц определенной национальности. Противоправную деятельность ялтинца пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

Алина Зорина

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